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На дороге "Гатчина – Ополье" в аварии погиб 56-летний водитель
Сегодня, 12:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На дороге "Гатчина – Ополье" в аварии погиб 56-летний водитель

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Иномарка выехала на встречку и столкнулась с УАЗом.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 17 километре автодороги "Гатчина – Ополье" 5 февраля около полудня 56-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь от поселка Войсковицы в сторону поселка Кикерино, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем УАЗ 390902 под управлением 60-летнего петербуржца.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Устанавливаются детали происшествия.

Накануне в ДТП на территории Ленобласти погибла жительница Вологды.

Фото: МВД

Теги: hyundai accent, гатчина-ополье, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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