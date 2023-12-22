На дороге "Гатчина – Ополье" в аварии погиб 56-летний водитель

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
На 17 километре автодороги "Гатчина – Ополье" 5 февраля около полудня 56-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь от поселка Войсковицы в сторону поселка Кикерино, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем УАЗ 390902 под управлением 60-летнего петербуржца.
В результате ДТП водитель иномарки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Устанавливаются детали происшествия.
Накануне в ДТП на территории Ленобласти погибла жительница Вологды.
Фото: МВД
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