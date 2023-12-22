В ДТП на территории Ленобласти погибла жительница Вологды

Ехавшая с женщиной пассажирка 1988 года рождения госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной волосистой части, в тяжёлом состоянии.

В понедельник, 5 февраля, на трассе "Вологда-Новая Ладога" произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. Об этом тало известно Piter.TV.

Установлено, что 35-летняя жительница Вологды за рулём Renault Logan двигалась в направлении СПб, и, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшейся во встречном направлении машиной Faw под управлением мужчины 1987 года рождения, после чего столкнулась с двигавшейся в попутном направлении "Газелью" под управлением жителя Самарской области 1976 года рождения.

В результате аварии водитель Renault Logan от полученных травм скончалась на месте. Пассажирка иномарки 1988 года рождения госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной волосистой части, в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что на дороге "Вологда – Новая Ладога" в аварии погибли сын и его пожилой отец.

Фото: Piter.TV