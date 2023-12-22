На дороге "Вологда – Новая Ладога" в аварии погибли сын и его пожилой отец

Проводится проверка по факту смертельной аварии в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
На автодороге "Вологда – Новая Ладога" в Тихвинском районе Ленобласти 4 февраля в одиннадцать вечера 44-летний водитель Mazda BT-50 совершил съезд в кювет, после чего пикап опрокинулся и врезался в дерево.
В результате аварии водитель и его 68-летний отец погибли на месте. Еще две женщины-пассажирки, 76 и 70 лет, с различными травмами в состоянии средней степени тяжести доставлены в медучреждение.
Проводится проверка обстоятельств происшествия.
Ранее появилось видео ДТП с грузовиком и смятой легковушкой на трассе "Кола".
Фото: МВД
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