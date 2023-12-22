На дороге "Вологда – Новая Ладога" в аварии погибли сын и его пожилой отец

Ещё две пожилые пассажирки находятся в больнице.

Проводится проверка по факту смертельной аварии в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На автодороге "Вологда – Новая Ладога" в Тихвинском районе Ленобласти 4 февраля в одиннадцать вечера 44-летний водитель Mazda BT-50 совершил съезд в кювет, после чего пикап опрокинулся и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и его 68-летний отец погибли на месте. Еще две женщины-пассажирки, 76 и 70 лет, с различными травмами в состоянии средней степени тяжести доставлены в медучреждение.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.

Ранее появилось видео ДТП с грузовиком и смятой легковушкой на трассе "Кола".

Фото: МВД