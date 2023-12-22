В Пушкине иномарка сбила 70-летнюю женщину с собакой

Животное погибло, а его пожилая хозяйка получила ушиб колена и ссадину кисти.

По факту наезда на 70-летнюю женщину и ее собаку на Ростовской улице в Пушкине 21 марта полицейские проводят проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром в четверг в полицию Пушкинского района поступила информация о том, что у дома 25 по улице Ростовской автомобиль Honda сбил пешехода с собакой. Животное погибло, а его пожилая хозяйка получила ушиб колена и ссадину кисти. После осмотра медицинскими работниками женщину отпустили в удовлетворительном состоянии.

Водитель Honda с места ДТП скрылся. Полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.TV