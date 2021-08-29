В ЖК "Славянка" перевернулся внедорожник и задымил улицу выхлопными газами

На повороте на "большом круге" в "Славянке" внедорожник начал резко тормозить, влетел в ограждение и перевернулся.

В воскресенье, 29 августа, в Пушкинском районе Петербурга в ЖК "Славянка" перевернулся внедорожник и задымил Ростовскую улицу выхлопными газами. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

По словам пользователей, на повороте на "большом круге" в "Славянке" внедорожник начал резко тормозить, влетел в ограждение и перевернулся. По словам водителя перевернувшегося автомобиля, не сработала антиблокировочная система.

Также он рассказал, что прохожие пытались заглушить автомобиль, потому что тот начал дымить. По предварительным данным никто не пострадал.

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