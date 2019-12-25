Мигранты помогли петербургским полицейским поймать педофила

На педофила, требующего снимать штаны за 50 рублей, обратили внимание мигранты.

В воскресенье, 28 августа, возбудили уголовное дело против мужчины-педофила, который просил детей снять штаны за 50 рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".

После задержания мужчины на Фермском шоссе возбуждено уголовное дело о насилии над детьми, потерпевшими признаны младшие школьники.

По данным следствия, в пятницу, 20 августа, в Приморской районе на детской площадке одного из домов на Фермском шоссе мужчина приставал к 9-летнему и 8-летнему школьникам с сексуальными порывами. Через неделю, 27 августа, педофил вновь заявился на площадку, но в этот раз просил снимать штаны за 50 рублей. На это обратили внимание мигранты, которые его и задержали до приезда полиции. Известно, что задержанный уже был судим и отправлялся на принудительное лечение.

Ранее в Петербурге задержали молдаванина, находившегося в розыске за изнасилование ребенка.

Фото: Piter.tv