После ДТП с сотрудником "Водоканала" на Ленинском проспекте возбудили уголовное дело

Полученные им телесные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Ночью в четверг, 21 марта, на Ленинском проспекте 40-летняя водительница иномарки сбила сотрудника ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В ее отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что управлявшая Chery Tiggo 8 PRO двигалась в правой полосе по Ленинскому проспекту в направлении от Московского проспекта в сторону Варшавской улицы. У дома 176 по Ленинскому проспекту женщина наехала на 22-летнего работника "Водоканала", который осуществлял ремонт домового ввода на проезжей части. После этого водительница врезалась в служебный автомобиль предприятия "МАВР-487100".

Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Полученные им телесные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В отношении управлявшей иномаркой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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Фото: Piter.TV