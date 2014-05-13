До 2030 года в Петербурге благоустроят 60 километров береговых линий

Помимо этого, за 5 лет в Северной столице планируется обустроить еще 700 детских и спортивных площадок.

В Петербурге к 2030 году благоустроят еще 60 километров береговых линий и 240 общественных пространств. Об этом заявил губернатор города.

Помимо этого, за 5 лет в Северной столице планируется обустроить еще 700 детских и спортивных площадок, три новых особо охраняемых природных территории в Сестрорецких дюнах, Тарховском лесопарке и в Белоострове.

Я бы хотел, чтобы у петербуржцев появились любимые для отдыха места во всех районах города, не только в историческом центре. Петербург – это ведь не только исторические памятники и современные проекты будущего. Это жилые кварталы на Парнасе и в Шушарах, это Купчино и Веселый поселок, Красное Село и Колпино. Сейчас условия для удобной жизни и возможности для отдыха есть практически везде. Губернатор Петербурга

За последние 5 лет было оборудовано 226 общественных пространств, благоустроено 40 километров береговых линий. Кроме того, построили 1,2 тыс. детских площадок.

Также градоначальник напомнил, что в конце августа Петербург стал лауреатом первой Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды.

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство Северного пляжа в Сестрорецке завершено.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)