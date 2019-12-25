Благоустройство Северного пляжа в Сестрорецке завершено

Однако пляж официально все еще не открыт.

В Сестрорецке преобразился Северный пляж, благоустройство которого стартовало в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга 2 сентября.

Работы были выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Официально пляж еще не открылся, однако окончание основных работ инспекторы уже зафиксировали.

Местные ребята нарадоваться не могут новой детской площадке, а взрослые приходят пораньше, чтобы успеть занять лежак и насладиться уходящими летними деньками. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге благоустроили Жемчужный пляж.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга