Работы находятся на финальной стадии и завершатся 1 августа 2024 года.

В Петербурге благоустроили пляж Жемчужный. Сейчас специалисты завершают работы на набережной Финского залива у улицы Адмирала Черокова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

На пляже установили навесы, комфортные лежаки, построили детскую площадку с современным оборудованием. Здесь появилась зона отдыха со столами, зонтиками и качелями. На пляже установили кабинки для переодевания.

Жемчужный пляж — составляющая проекта "Водный каркас", направленного на благоустройство общественных пространств на побережье Финского залива. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и национального проекта "Жильё и городская среда".

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга