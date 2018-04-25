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В Петербурге благоустроили пляж Жемчужный
Сегодня, 16:52
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В Петербурге благоустроили пляж Жемчужный

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Работы находятся на финальной стадии и завершатся 1 августа 2024 года.

В Петербурге благоустроили пляж Жемчужный. Сейчас специалисты завершают  работы на набережной Финского залива у улицы Адмирала Черокова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

На пляже установили навесы, комфортные лежаки, построили детскую площадку с современным оборудованием. Здесь появилась зона отдыха со столами, зонтиками и качелями. На пляже установили кабинки для переодевания. 

Жемчужный пляж — составляющая проекта  "Водный каркас", направленного на благоустройство общественных пространств на побережье Финского залива. Работы  проводятся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и национального проекта "Жильё и городская среда". 

Ранее мы рассказали, как загорать без вреда для здоровья.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: пляж жемчужный, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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