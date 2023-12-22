В Петербурге высадили почти 1 млн цветов

За ними ведется ежедневный уход.

Прошлая неделя стала одной из самых жарких в Петербурге. Из-за аномально высокой температуры воздуха было усилено орошение городских магистралей, чтобы охладить дорожное покрытие и предотвратить его деформацию, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга 3 июня.

Для полива форсунки спецтехники направляются вверх. Двухметровая струя воды под давлением захватывает, в том числе, и территории зеленых насаждений, кусты, газоны, помогая растениям пережить зной. При этом используется только чистая вода. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

На мойку улиц в день тратится 8-10 тыс. "кубов" воды. На участках у остановок общественного транспорта и вокруг урн применяется шампунь. На полигон из города вывезено 1,2 тыс. "кубов" мусора и 1,5 тыс. тонн смета.

Кроме того, отмечается, что специалисты садово-паркового хозяйства за этот же период отремонтировали 22 тыс. "квадратов" газонов, которые страдают от антропогенной нагрузки. Садовники восстановили 11 тыс. "квадратов" дорожек в скверах, парках и на бульварах. Высажено 10 тыс. кустарников и более 980 тыс. цветов. За ними ведется ежедневный уход.

Площади и магистрали сегодня чистит 547 уборочных машин и 868 сотрудников ручного труда.

Ранее на Piter.TV: Дрозденко поделился фото цветущих растений в Ленобласти.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга