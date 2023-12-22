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Дрозденко поделился фото цветущих растений в Ленобласти
Сегодня, 9:19
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Дрозденко поделился фото цветущих растений в Ленобласти

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Назвать все виды деревьев и кустарников, которые сейчас цветут в регионе, непросто.

С приходом лета в Ленинградской области зацвели множество деревьев, кустарников и цветов. Губернатор Александр Дрозденко поделился фотографиями в своем Telegram-канале в понедельник, 3 июня.

Назвать все виды деревьев и кустарников, которые сейчас цветут в Ленобласти, непросто. Но на фотографиях губернатора можно увидеть калину Бульденеж, сирень, каштаны, черемуху, спирею и многие другие растения, а также тюльпаны.

Дрозденко призвал подписчиков узнавать знакомые растения на фотографиях и в жизни, наслаждаться летом и встречать новую рабочую неделю.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть увеличивает единовременную выплату контрактникам СВО.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: адександр дрозденко, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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