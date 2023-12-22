  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге прошла генеральная уборка улиц
Сегодня, 16:40
93
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге прошла генеральная уборка улиц

0 0

Город приводят в порядок 975 дворников и 662 спецмашины.

В Петербурге прошли работы по генеральной уборке городских улиц. Об этом сообщили в  пресс-службе администрации города.

Специалисты мыли магистрали, тротуары, ограждения, павильоны остановок.  С начала марта дорожные службы израсходовали около 80 тыс. "кубов" воды. Они вывезли на полигон около тысячи "кубов" мусора и 2,9 тыс. тонн смета.

Сегодня, 25 марта, город приводят в порядок 975 дворников и 662 спецмашины, рассказали в комблаге. Садовники быстро очищают территории после зимы. Они собирают песок и прошлогодние листья с газонов, вывозят мусор, проводят санитарную уборку парков, скверов и бульваров.

Ранее мы писали, что в Петербурге произошел разлив нефтепродуктов в акватории реки Малая Невка.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство, генеральная уборка улиц, промывка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии