В Петербурге произошел разлив нефтепродуктов в акватории реки Малая Невка

В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Малая Невка. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте 25 марта поступило сообщение о том, что в акватории реки Малая Невка напротив яхт-клуба у одного из судов вытекает дизельное топливо.
Прибывшими правоохранителями на поверхности воды близ набережной Макарова выявлена маслянистая пленка между причальной стенкой и правым бортом судна, от которого исходит характерный запах нефтепродуктов.
Владелец судна устанавливается. По данному факту сообщено всем заинтересованным службам.
Фото и видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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