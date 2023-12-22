В Петербурге произошел разлив нефтепродуктов в акватории реки Малая Невка

Владелец судна устанавливается. По данному факту сообщено всем заинтересованным службам.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Малая Невка. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте 25 марта поступило сообщение о том, что в акватории реки Малая Невка напротив яхт-клуба у одного из судов вытекает дизельное топливо.

Прибывшими правоохранителями на поверхности воды близ набережной Макарова выявлена маслянистая пленка между причальной стенкой и правым бортом судна, от которого исходит характерный запах нефтепродуктов.

Владелец судна устанавливается. По данному факту сообщено всем заинтересованным службам.

Фото и видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО