Мишустин рассказал о танкерах типа "Афрамакс"

Глава кабмина РФ оценил работу по транспортировке нефтепродуктов.

Два крупнотоннажных российских танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов были введены в эксплуатацию страны еще в прошлом году. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров Михаил Мишустин сделал в ходе выступления перед законодателями Государственной Думы в рамках ежегодного отчета правительства о выполненной работе за 2022 год. Чиновник добавил, что торжественная церемония спуска кораблей состоялась на Восточном экономическом форуме в сентябре. Танкеры созданы специально для компаний "Роснефтефлот" и "Совкомфлот".

По поручению президента... мы стимулируем создание высокотехнологичных предприятий, запуск крупных промышленных проектов. ...В судостроительной отрасли за прошлый год были введены в эксплуатацию два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид.

Фото и видео: Государственная Дума