На Ближнем Востоке подорвались судна-нарушители.

Несколько иностранных танкеров подорвались на морских минах, оставшихся в акватории Ормузского пролива. Соответствующее заявление мировой общественности сделали ближневосточные журналисты из местного новостного агентствоа Fars со ссылкой на собственные военные источники. По данным СМИ, в южном проходе водной артерии зафиксирован ряд мощных взрывов. Авторы статьи считают, что причиной такого инцидента стало столкновение кораблей с энергетическими ресурсами с морскими минами, установленных в указанном районе движения гражданских судов. Предположительно, речь идет о бортах-нарушителях.

В южном проходе Ормузского пролива произошло несколько мощных взрывов, причиной которых стало столкновение танкеров-нарушителей с морскими минами, размещенными в этом районе. заявление от Fars

В текущий момент данные о количестве поврежденных судов и возможных пострадавших не приводятся прессой.

Захарова отметила готовность РФ содействовать поиску компромиссов по Ормузскому проливу.

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