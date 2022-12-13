Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид

Глава кабмина РФ рассказал о задаче по цифровизации документов.

Получение российского гражданства и ВНЖ (временного вида на жительства в стране) чиновники из правительства планируют перевести в электронный вид. Соответствующее заявление в ходе представления законодателям Государственной Думы ежегодного отчета о проделанной работе в 2022 году сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что цифровизация также затронет документы, необходимые для осуществления трудовой деятельности в РФ.

Оперативно примем меры для максимального перевода в электронный вид процедур получения гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности, чтобы отладить все процессы для удобства людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: в России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года.

Фото и видео: Государственная Дума