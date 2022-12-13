Мишустин: в России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года

Глава кабмина РФ рассказал о новом повышении уровня минимального размера оплаты труда в стране.

С 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) чиновники проиндексируют на 18,5 процента. Соответствующее заявление в ходе выступления с ежегодным отчетом правительства за проведенную работу сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин перед законодателями в Государственной Думе. Чиновник добавил, что одной из ключевых задач на 2023 год для кабинета министров является повышение благосостояние населения.

В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что с 1 января этого года МРОТ повышен на 6,3 процента, до 16 242 рублей. Дополнительно правительство принято решение об отвязке за 2023-2024 годы показателя от величины медианной зарплаты. Повышение МРОТ на этот период будет проводится кабинетом министров РФ в ускоренном порядке.

Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП.

Фото и видео: ГОсударственная Дума