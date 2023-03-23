Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП

Глава кабмина РФ оценил комфортные условия для экономики страны.

Государственный долг России на текущий момент составляет 15% от ВВП, при этом у большинства развивающихся стран он выше 60%. Соответствующее заявление руководитель правительства Михаил Мишустин сделал в ходе выступления перед законодателями в Государственной Думе с ежегодным отчетом по проведенной работе кабинета министров за прошлый год. Чиновник пояснил, что в этом вопросе власти чувствуют себя достаточно уверенно. Специалисты регистрируют лишь краткосрочный дефицит бюджета, а также незначительный рост уровня госдолга. Эти факторы, по мнению премьера, не представляют национальной угрозы.

Мы также достаточно находимся в комфортном диапазоне нашего долга. У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП. Не надо, да, приводить цифры, какой госдолг у недружественных государств? Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин.

Фото и видео: Государственная Дума