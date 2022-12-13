ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты

Дэниел Ферри рассказал о возможных подробностях от ЕК в ближайшие дни.

Евросоюз продолжит обсуждать с политическими лидерами саммита G7 ("Большой семерки") введение лимита цен на российские нефтепродукты. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал высокопоставленный чиновник от местной пресс-службы Европейской комиссии Дэниел Ферри в Брюсселе. Эксперт пояснил, что уже в ближайшие дни ЕС может сделать публичное объявление о этой теме.

Дискуссии продолжаются с партнерами по G7 и со странами-членами по введению лимита цены на эти товары... Следите за какими-либо анонсами, которые мы можем сделать по этой теме в ближайшие дни. Дэниел Ферри, сотрудник пресс-службы ЕК

Напомним, что международная западная коалиция в начале декабря 2022 года согласовала "потолок цен" на российскую нефть. В этот экономический альянс вошли страны G7, Австралия. Параллельно партнеры в ЕС приняли постановление об использовании данной антироссийской меры.

Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе.

Фото и видео: YouTube / European Commission