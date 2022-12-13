Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе. Соответствующее заявление сделал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Эксперт пояснил, что стоимость ископаемых видов ресурсов и топлива в регионе будут на повышенной отметке. Он призвал коллег искать целенаправленные решения этой проблемы.
У нас повышенные цены на энергию. Прогнозируется, что цены на ископаемые виды топлива останутся повышенными.
Валдис Домбровскис, представитель ЕК
В прошлом году Евросоюз и его стран-члены приняли ряд антикризисных мер поддержки внутреннего рынка на фоне энергетического кризиса. Эти предложения были направлены на сокращение потребления энергии, а также на поддержку пользователей, сдерживание значительных "всплесков" цен.
В ЕК заявили, что ЕС не сможет выделить Украине €3 млрд из €9 млрд, обещанных Киеву в мае.
Фото и видео: World Economic Forum
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все