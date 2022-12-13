Валдис Домбровскис рассказал о ситуации в регионе с экономикой.

Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе. Соответствующее заявление сделал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Эксперт пояснил, что стоимость ископаемых видов ресурсов и топлива в регионе будут на повышенной отметке. Он призвал коллег искать целенаправленные решения этой проблемы.

У нас повышенные цены на энергию. Прогнозируется, что цены на ископаемые виды топлива останутся повышенными. Валдис Домбровскис, представитель ЕК

В прошлом году Евросоюз и его стран-члены приняли ряд антикризисных мер поддержки внутреннего рынка на фоне энергетического кризиса. Эти предложения были направлены на сокращение потребления энергии, а также на поддержку пользователей, сдерживание значительных "всплесков" цен.

В ЕК заявили, что ЕС не сможет выделить Украине €3 млрд из €9 млрд, обещанных Киеву в мае.

Фото и видео: World Economic Forum