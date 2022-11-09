В ЕК заявили, что ЕС не сможет выделить Украине €3 млрд из €9 млрд, обещанных Киеву в мае

Валдис Домбровскис объяснил, что регион не выплатит Украине обещанный остаток по средствам.

В Европейской комиссии заявили, что Евросоюз не сможет выделить Украине три из девяти обещанных в мае текущего года миллиардов евро. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции перед журналистами в Брюсселе сделал первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. Он уточнил, что говорит о трети денежных средств, предусмотренных программой выделения макрофинансовой помощи Украине. Известно, что транш в €2,5 млрд, который Киев получит до конца ноября, станет последним в 2022 году. Остаток не будет получен Киевом никогда.

Что касается €3 млрд, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году. Валдис Домбровскис, замглавы ЕК

Эксперт отметил, что европейские комиссары подчеркнули необходимость осуществить значительную денежную выплату Киеву в начале следующего года из запланированной кредитной помощи в 18 миллиардов евро. Эти средства (8 миллиардов евро) украинские чиновники получат уже в январе 2023 года.

Еврокомиссия представит план кредитной помощи Украине на €18 млрд.

Фото и видео: European Commission