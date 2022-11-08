Еврокомиссия представит план кредитной помощи Украине на €18 млрд

Валдис Домбровскис рассказал о том, что Киев получит льготные условия.

Европейская комиссия представит план льготной кредитной макрофинансовой помощи Украине на объем в 18 миллиардов евро. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами во время прибытия на Совет экономических министров ЕС сделал первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. Чиновник отметил, что говорит о выделенных денежных средствах киевскому режиму на 2023 год

Завтра Еврокомиссия озвучит предложение о выделении Украине в следующем году €18 млрд помощи, состоящей из льготных кредитов на очень выгодных условиях. Мы ожидаем позитивную реакцию министров. Валдис Домбровскис, замглавы ЕК

Глава Минфина Чехии рассказал о планах Евросоюза по финансовой помощи Киеву.

Фото и видео: European Commission