Глава Минфина Чехии рассказал о планах Евросоюза по финансовой помощи Киеву

Збынек Станюра рассказал о январских переводах денег Киеву.

Глава чешского министерства по финансам Збынек Станюра рассказал о планах Евросоюза по финансовой помощи киевскому режиму. Чиновник поделился соответствующей информацией во время своего прибытия на Совет экономических министров ЕС. Спикер пояснил, что страны регионального содружества готовятся выделить украинским властям еще три миллиарда евро в качестве материальной поддержки. Транзакция запланирована на январь 2023 года.

Я считаю, что Экофин очень быстро договорится о дальнейшей финансовой помощи Украине, я считаю, что мы предоставим 18 миллиардов евро Украине в 2023 году, из которых 3 млрд будут перечислены в начале января. Збынек Станюра, глава Минфина Чехии

Напомним, что российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. После этого коллективный Запад ввел против России масштабные антироссийские санкции и нарастил собственные поставки вооружений и военной техники Киеву.

Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО.

Фото и видео: European Commission