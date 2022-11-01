Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО

Глава Украины сообщил о соглашении с властями европейского государства.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в собственном Telegram-канале о том, что совместно с премьер-министром Чехии Петром Фиалой подписал декларацию о членстве Украины в НАТО для ускорения интеграции в военный Североатлантический альянс. За счет данного документа стороны зарегистрировали необходимость дальнейшего усиления взаимного сотрудничества в сфере обеспечения стандартов блока. Политик отметил, что власти в Киеве стремятся подписать подобные соглашения и с другими странами-членами НАТО.

Сегодня подписаны несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Петр Фиала и несколько членов местного правительства прибыли в Киев на рабочие переговоры с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем.

Зеленский: около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України