Зеленский: около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения

Глава Украины рассказал, в каких регионах наблюдается отключение электричества.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что ограничения в электроснабжении коснулись около четырех миллионов потребителей внутри страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего видеовыступления перед народом. Политик уточнил, что подобные проблемы с доступом к электричеству фиксируются в Киевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Около четырех миллионов украинцев имеют ограничения сейчас. Владимир Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України