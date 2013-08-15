Зеленский: около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что ограничения в электроснабжении коснулись около четырех миллионов потребителей внутри страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего видеовыступления перед народом. Политик уточнил, что подобные проблемы с доступом к электричеству фиксируются в Киевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.
Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Около четырех миллионов украинцев имеют ограничения сейчас.
Владимир Зеленский, президент Украины
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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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