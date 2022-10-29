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Зеленский: Украина готовится к новой волне мобилизации в России

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Глава Украины оценил проведенную в РФ частичную мобилизацию

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что в ближайшее время Вооруженным силам РФ может понадобиться новая волна мобилизованных военнослужащих, поэтому киевский режим готовится к этому. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении к народу.

Россия пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных <…> уже скоро России может понадобиться новая волна. Мы к этому готовимся.

Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины Зеленский: Киев не получил "ни цента" на план восстановления на $17 млрд.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, мобилизация, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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