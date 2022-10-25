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Президент Украины Зеленский: Киев не получил "ни цента" на план восстановления на $17 млрд

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Владимир Зеленский рассказал о разрушении большой части энергоинфраструктуры страны.

Украина пока не получила "ни цента" на реализацию западного плана быстрого восстановления страны на общую сумму 17 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на международной конференции в Берлине, посвященной вопросам восстановления страны. Политик рассказал коллегам, что в результате ракетных обстрелов  разрушено свыше одной трети энергетического национального сектора Украины.

Россия уничтожает все, чтобы нам было тяжелее пережить зиму.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц на открытии конференции сказал о том, что конференция посвящена созданию "плана Маршалла XXI века".

Президент Германии прибыл в Киев на встречу с Зеленским.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: владимир зеленский, восстановление, ракетный обстрел, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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