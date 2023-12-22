Петербургские сады и парки закрываются на просушку до мая

Уже не работают Таврический и Румянцевский сады, Казанский сквер, сад Сан-Галли.

Петербургские парки и сады закрываются на просушку до мая. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству 26 марта.

В первую очередь речь идет о территориях, которые имеют ограждение. Ограничение доступа на другие объекты садовники обозначают сигнальной лентой.

Уже не работают Таврический и Румянцевский сады, Казанский сквер, сад Сан-Галли. Закроют и Екатерининский сквер, Овсянниковский и Никольский сады, сквер Галины Старовойтовой, сад дворца Юсуповых и другие. В общей сложности ограничат вход на 104 объекта.

Просушка является традиционной мерой, необходимой для восстановления газонов и дорожек, когда почва сильно переувлажнена после таяния снега и осадков. Чтобы все пришло в норму, потребуется месяц.

Физически закрыть все территории зеленых насаждений невозможно. Комитет по благоустройству просит жителей воздержаться от прогулок в парках и садах – к маю они снова будут готовы принять посетителей. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга