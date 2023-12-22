В Петербурге 1 апреля стартует месяц благоустройства

Завершится акция общегородским субботником.

Сегодня, 1 апреля, в Петербурге стартует месяц благоустройства. Во всех районах будут приводить в порядок улицы, сады, скверы и дворы. Уборкой займутся городские коммунальные, дорожные и садово-парковые службы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Месяц благоустройства продлится до 30 апреля. Завершится акция общегородским субботником. В нем примут участие тысячи горожан.

Специалисты будут отмывать от пыли и грязи восемь тыс. фасадов жилых домов. Во дворах отмоют и покрасят скамейки, металлические ограждения, входные двери парадных. Кроме того, дворники промоют урны и приведут в порядок информационные доски. Отметим, что в садах и парках уже начались работы по обрезке деревьев. В городе высадят кустарники, деревья и цветы.

Ранее мы писали, что каждый пятый дом в Петербурге плохо убирали от снега и льда.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга