Ноябрьский снежный коллапс в Петербурге: пробки, платные парковки в сугробах и жалобы на дорожников

Город очищают от снега несколько тысяч человек и единиц техники, но жители продолжают жаловаться на непроходимые сугробы и скользкие дороги.

Накануне вечером, 27 ноября, в Петербурге началась сильная метель. За несколько часов город засыпало снегом. На дорогах Северной столицы образовались пробки в 10 баллов. Минувшей ночью из-за непогоды в Пулково были задержаны 30 рейсов, на утро 28 ноября – 11. Еще 19 направлены на запасной аэродром, при этом сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

По словам главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, этот снегопад поставил рекорд и стал самым мощным за последние семь лет.

Как и ожидалось, снежный покров заметно подрос, и на городской метеостанции достиг отметки в 20 см. Михаил Леус, центр "Фобос"

Утром 28 ноября в Смольном прошло экстренное совещание, посвященное ликвидации последствий снежного циклона, которые обрушились на город. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, в ближайшее время жителей ждет еще один мощный снегопад.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Градоначальник отметил, что коммунальные службы и дорожные предприятия работают в усиленном режиме. Ночью 28 ноября было вывезено 8 тыс. кубометров снега. Ночью со снегом боролись более 350 дворников и 860 снегоуборочных машин. На уборку дворов вышли более 3,5 людей и около тысячи механизаторов.

На предприятиях инженерно-энергетического комплекса города в связи с непогодой еще 27 ноября ввели режим повышенной готовности. В городе 24 часа в сутки работают снегоплавильные пункты и снегоприемные пункты. За последний день они приняли свыше 14 тыс. кубометров снега.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Беглов призвал специалистов ЖКХ сделать всё возможное, чтобы петербуржцы были обеспечены водой, электричеством, газом, теплом. Однако губернатор обратился и к горожанам. Он попросил руководителей компаний и учреждений по возможности перевести сотрудников на удаленку, если функционал работников не требует обязательного присутствия на рабочем месте. Кроме того, губернатор призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт, чтобы снизить нагрузку на дорогах. Он попросил не садиться за руль водителей-новичков: в снегопад высока вероятность попасть в ДТП. Также глава города порекомендовал отказаться от поездок по Петербургу.

Однако многие горожане не оценили заботу градоначальника, а многие и вовсе отметили, что коммунальщики не справляются с уборкой снега.

Жители не понимают, почему они должны оплачивать парковочные места, если их никто не очищает от сугробов.

Комбо питерского абсурда. Платная машина на платном паркоместе. На время откапывания скидка будет? Телеграм-канал "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Кроме того, горожане заметили коммунальщиков, которые не убирают снег, а разбрасывают его. Пользователи не поняли принцип действия снегоуборочной техники и посоветовали коммунальщикам взяться за обычные лопаты.

Добавим, что завтра, 29 ноября, в Петербурге вновь ожидается снегопад. Жители верят, что власти наладят систему уборки снега и спасут Северную столицу от погодного коллапса.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер