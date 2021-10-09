В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за жары

Правительство Петербурга просит жителей и гостей города соблюдать правила поведения в жару.

По информации Росгидрометцентра, с 16:00 до 20:00 26 июля на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень высокой температуры воздуха. Об этом предупредили в городской администрации.

Правительство Петербурга просит жителей и гостей города соблюдать правила поведения в жару – следить за своим состоянием, пить больше воды, избегать длительного нахождения на открытом солнце, увлажнять помещение.

Также, как добавил телеканал "Санкт-Петербург", нужно стараться не выходить на улицу без особой необходимости в самое жаркое время, особенно если есть проблемы со здоровьем.

В МЧС также предупредили петербуржцев о повышении температуры 26 июля до +30 градусов.

Фото: Piter.tv