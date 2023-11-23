В МЧС предупредили петербуржцев о повышении температуры 26 июля до +30 градусов

Спасатели напоминают о важности соблюдения питьевого режима в такую погоду.

В Петербурге 26 июля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом ранним утром жителей и гостей Северной столицы предупредили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 июля в Санкт-Петербурге ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Спасатели напоминают о важности соблюдения питьевого режима в такую погоду. Желательно выпивать около двух литров жидкости, включая суп, чай и другие напитки, исключая сладкую газировку.

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Фото: Piter.tv