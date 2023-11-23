Антициклон начинает сдавать позиции в Петербурге

Однако сегодня всё ещё +28…+30 градусов.

Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом продолжит формировать преимущественно солнечный и сухой гребень антициклона. Однако он постепенно начинает сдавать позиции и во второй половине дня на юго-западе области местами уже прошумят скоротечные грозовые дожди, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 26 июля в Петербурге +28…+30 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. В МЧС также предупредили петербуржцев о повышении температуры 26 июля до +30 градусов

В субботу ближе к вечеру ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и +26…+28 градусов.

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Фото: Piter.tv