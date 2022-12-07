В Ленобласти 26 июля ожидается до +30 градусов

Днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Перед выходными в Ленинградской области будет переменная облачность. При этом, на улице будет довольно жарко, отметили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 26 июля обойдётся без существенных осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью переменный 1-4 м/с, днем западных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +18, днём +25...+30 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее синоптик рассказал о погоде во время проведения парада ВМФ.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети); МЧС