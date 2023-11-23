Синоптик рассказал о погоде во время проведения парада ВМФ

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается во время проведения парада ВМФ.
Основной вопрос по погоде в Санкт-Петербурге это время морского парада, его постоянно придется уточнять, так как нас пытаются атаковать циклоны и атмосферные фронты с запада.
Александр Колесов, синоптик
На сегодняшний день прогноз следующий: атмосферный фронт пройдет через Петербург днём 27 июля, затем будет перерыв в осадках и далее они будут только во второй половине дня 28 июля. Так что осадков утром в воскресенье не должно быть и погода останется еще достаточно теплой, днём температура до +22…+24 градусов.
На следующей неделе с приходом циклона к Санкт-Петербургу 29 июля станет прохладнее до +20…+22 градусов.
Проезд по одному из участков ЗСД будет бесплатным 25 и 28 июля. В эти дни проходит репетиция и непосредственное проведение Главного военно-морского парада России.
Фото: Piter.tv
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