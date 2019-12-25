Проезд по одному из участков ЗСД будет бесплатным 25 и 28 июля

В эти дни проходит репетиция и непосредственное проведение Главного военно-морского парада России.

В дни репетиции и проведения Главного военно-морского парада России проезд по участку ЗСД будет бесплатным. Об этом рассказали в Смольном.

Так, 25 и 28 июля с 10:00 до 14:00 проезд автотранспорта по ЗСД на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении будет бесплатным. Данное решение было принято для оптимизации транспортной обстановки в центре города, так как в эти дни для прохода военных кораблей будут одновременно разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

В указанные временные промежутки при проезде с использованием транспондера не будет взиматься плата за проезд по следующим маршрутам:

Фото: правительство СПб

Для пользователей, оплачивающих проезд наличными и банковскими картами, в указанное время не будет взиматься плата на пунктах оплаты:

Фото: правительство СПб

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Мостотрест