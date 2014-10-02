В Ленобласти днём 27 июля местами возможны грозы

В Ленинградской области в субботу, 27 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах возможен туман, днем местами грозы. Ветер западных направлений 3-8 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +18, днём +24...+29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети); МЧС
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