В Ленобласти днём 27 июля местами возможны грозы

Днём +24...+29 градусов.

В Ленинградской области в субботу, 27 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах возможен туман, днем местами грозы. Ветер западных направлений 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +18, днём +24...+29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети); МЧС