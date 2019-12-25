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После предупреждений МЧС в центре Петербурга улицы засыпали реагентами 
Сегодня, 8:27
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IRINA_CHALKINA

После предупреждений МЧС в центре Петербурга улицы засыпали реагентами 

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В МЧС предупредили о сложной обстановке на дорогах.

Во вторник, 29 декабря, в Петербурге коммунальные службы с самого утра обрабатывают регентами улицы города. Об этом свидетельствует онлайн-карта на сайте комитета по благоустройству города.

Реагентами посыпают дороги на Звенигородской улице, около Сенной площади и на биржевой площади. 

Напомним, что по прогнозам МЧС в Северной столице 29 декабря ожидается сильный ветер. Также из-за гололедицы на дорогах наблюдается сложная обстановка. Водителей просят быть внимательнее и аккуратнее.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник на погоду в Петербурге окажет влияние циклон с Атлантики "Белла".

Фото: Piter.tv, скрин

Теги: коммунальные службы, мчс, реагенты на дорогах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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