После предупреждений МЧС в центре Петербурга улицы засыпали реагентами 

В МЧС предупредили о сложной обстановке на дорогах.

Во вторник, 29 декабря, в Петербурге коммунальные службы с самого утра обрабатывают регентами улицы города. Об этом свидетельствует онлайн-карта на сайте комитета по благоустройству города.

Реагентами посыпают дороги на Звенигородской улице, около Сенной площади и на биржевой площади.

Напомним, что по прогнозам МЧС в Северной столице 29 декабря ожидается сильный ветер. Также из-за гололедицы на дорогах наблюдается сложная обстановка. Водителей просят быть внимательнее и аккуратнее.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник на погоду в Петербурге окажет влияние циклон с Атлантики "Белла".

Фото: Piter.tv, скрин