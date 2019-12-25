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Во вторник на погоду в Петербурге окажет влияние циклон с Атлантики "Белла"
Сегодня, 8:09
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Alena_Zinovieva

Во вторник на погоду в Петербурге окажет влияние циклон с Атлантики "Белла"

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Петербуржцев предупредили о ледяных дождях и гололедных явлениях.

Во вторник, 29 декабря, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном "Белла". Его стараниями в городе ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде мокрого снега, местами возможны ледяные дожди и гололедные явления. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит -1…-3 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти во вторник ожидается до -6 градусов.

Фото: Instagram / yulias32015

Теги: михаил леус, погода спб, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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