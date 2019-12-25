В Ленобласти во вторник ожидается до -6 градусов

При этом регион накроют осадки, причем не на один день.

В Ленобласти во вторник днем ожидается до -6 градусов. Такая информация упоминается в данных ГУ МЧС по региону, которое ссылается на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, 29 декабря в Ленинградской области прогнозируется облачная погода. Снег выпадет в большинстве районов 47 региона – небольшие, местами умеренные осадки. Местами возможна морось, гололедица – из-за этого ожидается сложная ситуация на дорогах.

Ветер юго-восточный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, на востоке до -13 градусов. Днем потеплеет до -1...-6 градусов, на востоке до -9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте зажгли огни на главной ёлке. Украшения для неё создавались в рамках социальной арт-акции. Все шары расписаны на морскую тематику.

Фото: Pixabay