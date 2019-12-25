Кронштадте ель украсили новогодними шарами от Хабенского и Розенбаума

Среди шаров можно увидеть и тот, который смастерил директор "Фонда друзей балтийской нерпы" Вячеслав Алексеев.

В музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте зажгли огни на главной ёлке. Об этом Piter.tv сообщает пресс-служба парка.

Украшения для неё создавались в рамках социальной арт-акции. Все шары расписаны на морскую тематику. Шары создавали не только профессиональные художники, но и актёры, музыканты, популярные журналисты и блогеры, государственные и общественные деятели. Так, на ёлке висят новогодние шары от Константина Хабенского, Александра Розенбаума, Вячеслава Бутусова, Олега Гаркуши, от певицы Жени Любич и журналиста Владимира Рекшана.

Напомним, что с 26 декабря в музейно-историческом парке "Остров фортов" проходит народное голосование по выбору победителей конкурса на лучшую самодельную ёлочную игрушку. Конкурс продлится до 29 декабря.

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Фото: предоставлено организаторами