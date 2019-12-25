Гидрометцентр заявил, что на Новый год в Петербурге будет аномальная погода

Новогодняя ночь с большей вероятностью будет сопровождаться дождём.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Новый год в Петербурге ожидается аномальная погода. Об этом сообщают РИА новости.

Согласно данным ведомства, в новогоднюю ночь петербуржцев ждут дожди. Уточняется, что 30 и 31 декабря температура воздуха будет выше нормы на 4 – 8 градусов.Аналогичная погода ожидается 1 января.

Напомним, что сегодня погоду в Петербурге определит гребень высокого атмосферного давления. Температура воздуха составит -3…-5°.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга 31 декабря досрочно закроют две станции метро.

Фото: Piter.tv