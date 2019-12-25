В центре Петербурга 31 декабря досрочно закроют две станции метро

Станция метро "Адмиралтейская" и вестибюль станции "Невский проспект-2" с выходом на канал Грибоедова 31 декабря будут работать до 22 часов.

В Петербурге в центре города 31 декабря досрочно закроют две станции метро. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Речь идет о станции метро "Адмиралтейская" и вестибюле станции "Невский проспект-2" с выходом на канал Грибоедова. Так, 31 декабря эти станции будут работать до 22 часов.

Напомним, что общественный транспорт ходит по расписанию воскресных дней в течение всех новогодних каникул. Кроме того, в новогоднюю ночь метрополитен работать не будет. Планируется, что транспорт прекратить хождение после полуночи.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье погоду в Петербурге определит гребень высокого атмосферного давления.

Фото: Piter.tv