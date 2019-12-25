В центре Петербурга 31 декабря досрочно закроют две станции метро

В Петербурге в центре города 31 декабря досрочно закроют две станции метро. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Речь идет о станции метро "Адмиралтейская" и вестибюле станции "Невский проспект-2" с выходом на канал Грибоедова. Так, 31 декабря эти станции будут работать до 22 часов.
Напомним, что общественный транспорт ходит по расписанию воскресных дней в течение всех новогодних каникул. Кроме того, в новогоднюю ночь метрополитен работать не будет. Планируется, что транспорт прекратить хождение после полуночи.
Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье погоду в Петербурге определит гребень высокого атмосферного давления.
Фото: Piter.tv
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