В воскресенье погоду в Петербурге определит гребень высокого атмосферного давления

Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

В воскресенье, 27 декабря, в Петербурге ожидается гребень высокого атмосферного давления. Об этом рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Сегодня, 27 декабря, метеорологические условия в Северной столице будет определять небольшой, промежуточный гребень высокого атмосферного давления Михаил Леус.

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Температура воздуха составит -3…-5°, по области -2…-7°, а на востоке до -12°. Ветер будет дуть юго-восточный 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет расти.

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Фото: Piter.tv