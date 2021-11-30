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Вечером 27 ноября Петербург сковали 10-балльные пробки
Сегодня, 18:39
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Вечером 27 ноября Петербург сковали 10-балльные пробки

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Ситуация на дорогах обусловлена погодными условиями.

Вечером в понедельник, 27 ноября, в Петербурге произошел транспортный коллапс: город сковали пробки в 10 баллов. Сервис "Яндекс.Пробки" окрасил участки дорог в багровый цвет. 

В частности, речь идет о заторах на Петроградской стороне. Стоят Каменноостровский проспект, Большой и Малый проспекты П. С., улицы Ленина, Подковырова, Ординарная, Профессора Попова. Кроме того, огромные пробки наблюдаются в районе станции метро "Комендантский проспект" на Богатырском и Комендантском проспектах, проспекте Испытателей.

"Побагровел" и центр Северной столицы. Стоят Невский, Московский и Адмиралтейский проспекты, Садовая улица, набережная реки Фонтанки. 

Ситуация на дорогах обусловлена погодными условиями: в Петербурге почти на сутки объявлен "желтый" уровень опасности. По состоянию на 19:00, в городе сильные снегопад и метель. Неблагоприятные условия, согласно прогнозу, продлятся до 09:00 28 ноября.

Фото: Piter.TV; скриншот данных сервиса "Яндекс.пробки"

Теги: пробки 10 баллов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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