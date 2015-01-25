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Петербург продолжают украшать к Новому году
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Петербург продолжают украшать к Новому году

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В четверг, 9 ноября, у станции метро "Черная речка" установили елку.

Северную столицу начали готовить к новогодним праздникам еще 6 ноября. Тогда деревья в центре города украсили гирляндами. В четверг, 9 ноября, у станции метро "Черная речка" установили елку. Об этом пишет телеграм-канал SPB TOP NEWS.

На украшение Петербурга выделено из бюджета 217 млн рублей. Главный концерт Нового года пройдет на Дворцовой площади впервые с 2020 года.

Ранее мы рассказывали о том, что на Малой Садовой улице 18 ноября стартует установка рождественской ярмарки.

Фото: Телеграм / SPB TOP NEWS

Теги: новогодняя елка, новый год в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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