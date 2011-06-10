На украшение города выделено 217 млн рублей.

В понедельник, 6 ноября, центр Петербурга начали украшать к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

До старта новогодних праздников осталось 55 дней, поэтому украшение Северной столицы, на которое выделено из бюджета 217 млн рублей, уже стартовало.

Главный городской концерт Нового года пройдет на Дворцовой площади впервые с 2020 года. На празднике будет работать интерактивная зона с гигантскими пушинками Фьеки. Кроме того, состоится "Праздник новогодней елки" – ежегодное ледовое шоу для школьников.

Началась и заливка катков: лед в Новой Голландии и "Севкабель Порту" откроется для петербуржцев и гостей города 11 ноября.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга