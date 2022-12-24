На Малой Садовой улице 18 ноября стартует установка рождественской ярмарки

ГАТИ выдала ордер на оборудование площадки.

Малая Садовая улица в Петербурге станет еще одной локацией "Рождественской ярмарки 2023-2024". ГАТИ выдала ордер на оборудование площадки, сообщили в пресс-службе инспекции 1 ноября.

На площадке установят деревянные торговые павильоны и "Мультимедийный фонтан" – объемную световую композицию в виде фонтана высотой 3,5 метра. Работы стартуют 18 ноября. Кроме того, улицу украсят декоративными световыми элементами в новогоднем стиле.

Пожарная безопасность на территории проведения мероприятия будет организована в соответствии с нормативными правовыми актами, а также будет обеспечен проезд спецтранспорта к близлежащим домам. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что на украшение Петербурга к новогодним праздникам выделят порядка 220 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ