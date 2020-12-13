Световое шоу в рамках Дней Эрмитажа показали на Дворцовой площади 9 декабря

Напомним, что мультимедийное шоу посвящено 320-летию со дня основания города.

В рамках Дней Эрмитажа на Дворцовой площади 9 и 10 декабря с 18:00 до 23:00 на фасадах исторических зданий Петербурга появляются яркие проекции. Вчера, 9 декабря, прошел первый день масштабного светового шоу. Кадрами поделились посетители мероприятия в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Напомним, что мультимедийное шоу посвящено 320-летию со дня основания города. Мэппинг продолжил финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна Света". Участники из разных регионов страны с помощью 3D-мэппинг-технологий рассказывают зрителям о своей малой родине.

Нам было важно узнать, как живут видео- и медиахудожники в регионах. Мы стали думать, как их объединить на одной площадке, какая тема могла бы быть интересна всем. И решили, что они должны презентовать свое место силы, свою малую родину. Катерина Медынцева, куратор Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна Света"

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Видео: Telegram / Санкт-Петербург Online | Saintpgo (nikitina__marinka)